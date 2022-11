Flein

Conny Labsch in Flein – ein Konzert der Liebe

Die Sängerin und Musikerin Conny Labsch mit ihrem Duo-Partner Arndt Pischke beim Auftritt in Flein. Die beiden zogen die Zuhörer/-innen in ihren Bann.

Plus Die Sängerin erreicht bei ihrem Konzert im La Guava in Flein mit ihren deutschen Texten bekannter Welthits ihr Publikum unmittelbar.

Welthits der Liebe aus Rock und Pop mit übersetzten Texten – dafür ist die Sängerin Conny Labsch seit Jahrzehnten bekannt. Diesmal präsentierte sie sie im Restaurant La Guava in Flein. Die temperamentvolle, stimmgewaltige Sängerin verführte mit ihren Beiträgen sowohl zum Lachen, als sie auch zu Tränen rührte. Zusammen mit dem Musiker Arndt Pischke bot sie ein Feuerwerk legendärer Songs. Ed Sheerans "Perfect" und John Legends "All of me", um zwei der neueren Hits zu nennen, sorgten für Gänsehaut neben Louis Armstrongs "What a Wonderful World", Michael Jacksons "Heal the World", Ben E. Kings "Stand by Me" oder dem berühmten "Blowin' in the Wind" des Musikers und Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan. Auch Songs von Größen wie Céline Dion, Katie Melua, Frank Sinatra, Eros Ramazotti, Uriah Heep, Bill Haley, Bette Middler, Joan Baez und vielen anderen waren im Programm.

