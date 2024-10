Kurioser Wildunfall: Fliegende Ente prallt gegen Rettungswagen

Zu den aktuell bereits über 1100 von der Polizei erfassten Wildunfällen im Landkreis Donau-Ries im laufenden Kalenderjahr ist am Dienstag eine weitere, nicht alltägliche Kollision hinzugekommen. Auf der Staatsstraße zwischen Warching und Blossenau stieß eine fliegende Ente mit einem Rettungswagen zusammen.

Das Unglück geschah nach Angaben der Polizei am Dienstag um 18.28 Uhr. Auf der Straße befanden sich die Sanitäter mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt. Kurz nach dem Waldstück querte eine Wildente in geringer Höhe die Fahrbahn. Der Vogel prallte direkt über dem Führerhaus des Rettungswagens zwischen die Blaulichter. Dadurch kam es zu einem Ausfall diverser Sensoren an dem Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend beziffert.

Im Rettungswagen kamen keine Personen zu Schaden. Die Sanitäter konnten nach einem kurzen Halt die Einsatzfahrt fortsetzen. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter, um das Tier zu suchen. (AZ)