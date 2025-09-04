Flohmarkt-Verkäuferin bestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf einen Diebstahl, der sich am 30. August ereignet hat. Wie die Beamten mitteilen, wollte an diesem Tag 08.2025 gegen 7.15 Uhr eine 37-jährige Frau als Verkäuferin auf einem Flohmarkt in der Bahnhofstraße Waren ausladen. Sie wurde von einem bislang unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen öffnete eine zweite Person das unversperrte Auto der 37-Jährigen und entwendete daraus drei Körbe mit Waren, 100 Euro in bar sowie ein Ausweisdokument. Der Diebstahlschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Frau zeigte den Vorfall erst jetzt am Mittwoch bei der Polizei an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

