Floorball

16:00 Uhr

Emma Luxenhofer - das Ausnahmetalent im Floorball

Emma Luxenhofer ist ein Floorball-Nachwuchstalent des SV Nordheim. Auf dem Foto ist sie beim Future Stars Turnier in Finnland zu sehen.

Plus Emma Luxenhofer spielt beim SV Nordheim Floorball – und das ziemlich gut. Die 16-Jährige konnte auch auf internationaler Ebene schon punkten.

Floorball – was ist das denn? Emma Luxenhofer erklärt die Sportart einfach so: "Es ist eigentlich wie Eishockey, nur ohne das Eis." – gespielt wird in der Halle mit einem kleinen, löcherigen Ball und Hockeyschlägern auf zwei Tore. Die 16-Jährige steht seit vielen Jahren selbst als Nachwuchsspielerin für den SV Nordheim auf dem Floorball-Feld – und ist dabei ein Ausnahmetalent der Region.

