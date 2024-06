U17-Floorballer verpassen knapp das DM-Halbfinale

Das Jugend-Team des SV Nordheim muss sich im entscheidenden Gruppenspiel erst in der Overtime geschlagen geben.

Für die U17-Junioren des SV Nordheim ging es zur Deutschen Floorball-Meisterschaft nach Chemnitz. Am ersten Tag spielten sie in der Gruppe gegen Floorball Griedel, DHfK Leipzig und dem PSV 90 Dessau um den Einzug ins Halbfinale, am zweiten Tag wurden die Platzierungen ausgespielt.

Im ersten Spiel gegen Floorball Griedel hatten die Nordheimer viele Anfangsschwierigkeiten, wodurch sie zwischenzeitlich 2:5 in Rückstand gerieten. Im weiteren Verlauf des Spiels kassierten die Junioren jedoch kein einziges Tor mehr und konnten durch Tore von Lukas Rebele und Julian Hitzler sogar ausgleichen. Dadurch retteten sich die Spieler in die Verlängerung. Die Overtime entschieden die Nordheimer durch ein weiteres Tor von Hitzler für sich.

Gegen den Deutschen Meister kann der SV Nordheim nur in der ersten Hälfte mithalten

Im zweiten Spiel gegen den späteren Gesamtsieger DHfK Leipzig wussten die Nordheimer sofort, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Das Team hielt jedoch lange gut mit und konnte in der zweiten Hälfte durch ein Tor von Elias Stecker sogar 4:3 in Führung gehen. Danach haben die Leipziger nochmal einen Gang höher geschalten und konnten durch 7 weitere Tore vorbeiziehen, was zum 4:10 Endstand führte.

Im letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen den PSV 90 Dessau, den späteren Vizemeister, mussten die Nordheimer Floorballer unbedingt gewinnen, um sich ihren Traum vom Halbfinale zu erfüllen. Zur Halbzeit stand es auch 2:1 für die Schwaben, ehe die Dessauer zehn Minuten später 5:2 in Führung lagen. Nach einer Auszeit waren die Nordheimer jedoch wie ausgetauscht. Ihnen gelangen drei Tore zum 5:5-Ausgleich und es fehlte ihnen nur noch ein Treffer zum Einzug ins Halbfinale, der allerdings trotz einer starken, kämpferischen Leistung nicht mehr fiel. So erzielten die Dessauer in der Overtime im Überzahlspiel mit ihren Nationalspielern durch sudden death den Siegtreffer. „Wir haben am ersten Tag trotz einer sehr starken Gruppe, siehe Finalisten, enorm gute Spiele gemacht. Die Overtime-Niederlage hat uns dann leider den Einzug ins Halbfinale gekostet“, so Trainer Nils Sedelmeier.

Einige Spieler des SV Nordheim starten nun bei der Kleinfeld-DM der Herren

Am zweiten Tag ging es dann nur noch um den fünften Platz gegen die Rockets aus Berlin. Aufgrund der verschlafenen ersten 30 Minuten lagen die Nordheimer zwischenzeitlich 2:10 hinten und konnten die 5:11-Niederlage trotz der vier Tore des Topscorers Jonas Knaus nicht mehr verhindern.

Für einige Spieler geht es bereits am 6. und 7. Juli bei der Kleinfeld Herren Deutschen Meisterschaft in Hannover weiter, für die restlichen Spieler geht es nun bereits in die Vorbereitung auf die nächste Saison in der Regionalliga bei den Herren.

SV Nordheim: Torben Börsch, Jan-Niklas Herz, Julian Hitzler, Jonas Knaus (Kapitän), Lukas Rebele, Leonard Riegg, Felix Schröppel (Torwart), Elias Stecker, Lasse Waffler