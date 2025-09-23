Florian Mittler ist Bürgermeisterkandidat von CSU und PWG in Bäumenheim

CSU und Parteifreie Wählergemeinschaft Bäumenheim haben einen gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr: Florian Mittler wird als parteiübergreifender Kandidat ins Rennen gehen. So heißt es in einer Pressemitteilung. Auch für die CSU-Gemeinderatsliste gibt es einen Spitzenkandidaten.

Nach „intensiven und konstruktiven Gesprächen“ hätten sich PWG und CSU auf einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026 verständigt, heißt es in der Mitteilung. Die Mitglieder der PWG wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung offiziell über die Entscheidung informiert. Die CSU-Mitglieder erhielten die Mitteilung beim diesjährigen Sommerfest. Wie die beiden auftreten wollen.

Florian Mittler war bereits 2020 Bürgermeisterkandidat in Bäumenheim

Beide Vorstandschaften hatten die Entscheidung zuvor einstimmig getragen und ihren Mitgliedern vorgestellt, so die Verantwortlichen. „Die vertrauensvolle und sachorientierte Zusammenarbeit unserer beiden Fraktionen im Gemeinderat hat gezeigt, wie viel Positives durch gemeinsames parteiübergreifendes Handeln entstehen kann. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen – zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger von Asbach-Bäumenheim und Hamlar“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von PWG und CSU.

Mit Florian Mittler habe man einen Kandidaten gefunden, der über „kommunalpolitische Erfahrung, Verwaltungsverständnis und eine lösungsorientierte Herangehensweise“ verfüge. Als „engagierter und bürgernaher Vertreter der Gemeinde“ stehe er für eine moderne, transparente und verantwortungsvolle Kommunalpolitik. Bei der PWG Donau-Ries fungiert er als Schatzmeister. Er trat bereits bei der vergangenen Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidat an, damals holte er knapp über 20 Prozent der Stimmen. Er ist Mitglied des Gemeinderats und sitzt dort unter anderem im Umweltausschuss.

Andreas Mayer, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde, wird derweil Spitzenkandidat auf der CSU-Gemeinderatsliste. Mit seiner „sozialen Kompetenz, seiner Erfahrung und großen Expertise“ bringe er wichtige Impulse in den Wahlkampf und die künftige Ausrichtung von Verwaltung und Gemeinderat ein. Gemeinsam treten die beiden Kandidaten als Team auf – „ein klares Signal für die zukünftige Ausrichtung von Gemeinderat und Verwaltung“, wie es in der Mitteilung heißt. „Beide ziehen an einem Strang und zeigen den Willen, über Parteigrenzen hinweg verantwortungsvoll für das Wohl der Gemeinde zu arbeiten.“ (AZ)