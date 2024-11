FW im Donau-Ries nominieren Florian Riehl als Direktkandidaten für die Bundestagswahl

Florian Riehl aus Rain tritt bei der vorgezogenen Bundestagsahl am 23. Februar als der Direktkandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Donau-Ries an. Am Montagabend wurde er von seiner Partei nominiert.

Der berufliche Werdegang Riehls als Elektroniker für Betriebstechniker, Elektrotechniker und Technischer Betriebswirt ist geprägt von vielseitigen Tätigkeiten in drei verschiedenen Industrie-Unternehmen - inklusive weltweiter Auslandserfahrungen. Seit über neun Jahren ist er als SPS-Programmierer in einem weltweit agierenden Rainer Unternehmen angestellt und als Projektleiter für alle reinen Elektroprojekte zuständig. An erster Stelle seines vielfältigen ehrenamtlichen Engagements steht seit 2009 der Faschingsclub Rain, dessen Präsident er seit 2016 ist. (Ausführlicher Bericht folgt) (AZ)