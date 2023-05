Flotzheim

16:15 Uhr

Ein ganz seltener Anblick: Bei Flotzheim tauchen Gämsen auf

Plus Ein Autofahrer erblickt nahe Flotzheim zwei Gämsen. Woher diese kommen könnten und wie der Jagdpächter dazu steht.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Als Andreas Ferber am vorigen Sonntagvormittag mit dem Auto auf der Straße zwischen Flotzheim und Kreut unterwegs war, traute er seinen Augen kaum. Er erblickte zwei Tiere, die er in unserer Region selbst noch nie zu Gesicht bekommen hatte: zwei Gämsen.

Ferber weiß, wovon er spricht. Schon als Kind begleitete er seinen Vater auf der Jagd, seit 1998 geht der Flotzheimer selbst auf die Pirsch und hat seit 2006 das dortige Revier gepachtet. Am Sonntag hielt er sofort an, beobachtete und fotografierte die beiden Gämsen. Die waren einst in ganz Europa in Hoch- und Mittelgebirgen verbreitet. In den vergangenen Jahrtausenden konzentrierte sich der Bestand immer mehr auf die Alpen und den Balkan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

