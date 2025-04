Jahreshauptversammlung Feuerwehr Flotzheim-Kreut

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung begrüßte der 1. Vorsitzende Matthias Schuster die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder, die Vorstände der örtlichen Vereine, Kreisbrandmeister Adalbert Feuerer, als Vertreter der Stadt Monheim den ersten Bürgermeister Günther Pfefferer sowie einige Stadträte. Nach den Grußworten folgte der Bericht des Vorsitzenden über die Vereinsaktivitäten. Begonnen hatte das Jahr mit der AWV Müllsammelaktion. Gefolgt von den Feuerwehrfesten in Warching und Monheim. Am letzten Schultag wurde in Zusammenarbeit mit dem Flotzheimer Schützenverein ein Kindernachmittag mit 30 Teilnehmern veranstaltet. Im August besuchte die Truppe das FFW Fest in Mündling. Zum Jahresabschluss wurde erstmalig und gemeinsam mit der Dorfkindergruppe eine Dorfweihnacht mit dem Besuch des Nikolaus veranstaltet. Ebenfalls wurden wieder Fahnenabordnungen für die Fronleichnamsprozession, Mariä Himmelfahrt sowie dem Volkstrauertag gestellt. Der 1. Kommandant Thomas Wagner erzählte über die Aktivitäten der aktiven Truppe bei zwei Schulungsabenden, sieben Übungen sowie an drei Einsätzen. Eine Leistungsprüfung konnte im vergangenen Jahr mit 19 Teilnehmern veranstaltet werden. Anschließend folgte der Kassenbericht. Die Kasse des Vereins wurde geprüft und für ordentlich geführt bewertet. Im Anschluss folgte die Gründung des Festausschusses für das anstehende 150-jährige Jubiläum 2028. Ebenfalls standen viele Ehrungen an diesem Abend an. Folgende Kameraden erhielten Ehrungen über: 25 Jahre: Andreas Auernhammer, Josef Strehle, Anton Schneid, Lothar Daum. 40 Jahre: Siegfried Biller. 50 Jahre: Georg Hurler, Werner Auernhammer, Walter Reile, Franz Kelz, Theodor Dorfmüller, Erwin Ferber, Hermann Leinfelder Bürgermeister Günther Pfefferer und Kreisbrandmeister Adalbert Feuerer bedankten sich bei den anwesenden Kameraden für ihren Dienst und freute sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

