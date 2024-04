Flotzheim

vor 33 Min.

Versuchter Einbruch in eine Werkstatt in Flotzheim

Ein Unbekannter will in Flotzheim in ein Gebäude eindringen. Doch der Täter scheitert.

Ein versuchter Einbruch am vergangenen Wochenende in Flotzheim beschäftigt die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Täter in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in das Gebäude in der Hauptstraße gelangen. Dazu wollte der Unbekannte die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Dies misslang aber offenbar. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Beamte sicherten Spuren und ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

