Fotowettbewerb "Sound of Schwaben"

Unter dem Titel „Sound of Schwaben“ ruft der Bezirk Schwaben Hobby- und Profifotografinnen und -fotografen gleichermaßen dazu auf, sich am Fotopreis 2026 zu beteiligen. Wer dabei sein möchte, hat bis zum Bewerbungsstart am 1. November noch ausreichend Zeit, um entweder schon jetzt die Kamera auszupacken oder über den Sommer hinweg Ideen zu geeigneten Motiven zu entwickeln. „Es gibt zahllose Facetten, wie sich das Thema ‚Sound‘ in den Blick nehmen lässt“, erläutert Bezirksheimatpfleger Christoph Lang.

Musikfeste, Tanzveranstaltungen, Konzerte in verschiedenen Stilrichtungen, Pop- und Rockfestivals, Auftritte von Chören – die Bandbreite, wie Musik fotografisch festgehalten werden kann, ist groß. Auch Instrumente, deren Bau, Alltägliches wie beispielsweise eine Chorprobe oder auch der Raum, in dem Musik erlebbar wird, können als Fotomotive dienen. Zudem bezieht „Sound of Schwaben“ auch die Vielzahl an Geräuschen – zum Beispiel in der Natur – mit ein, die in Schwaben wahrnehmbar sind.

Teilnehmen kann, wer in Schwaben wohnt

Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist für alle Hobby- und Profifotografinnen und -fotografen vom 1. November 2025 bis 31. Januar 2026 möglich. Sie können bis zu vier Einzelfotos oder eine Bilderserie, bestehend aus maximal vier Fotos, über den Upload-Link www.bezirk-schwaben.de/fotopreis einreichen, der ab dem 1. November freigeschaltet ist. Es sind nur leichte Bildbearbeitungen hinsichtlich Farbe, Kontrast oder Helligkeit erlaubt.

An dem Wettbewerb können alle teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Bayerisch-Schwaben haben. Insbesondere am kulturellen Leben der Region Interessierte, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Mitglieder von Fotoclubs und kulturellen Vereinigungen sowie alle Foto-Amateurinnen und Foto-Amateure sind aufgerufen mitzumachen.

Eine Wanderausstellung soll entstehen

Die Jury prämiert die drei besten Fotos und vergibt Preisgelder in Höhe von 500 Euro, 1000 Euro oder 1500 Euro. Zudem soll eine Wanderausstellung mit besonders gelungenen Aufnahmen entstehen, die die Bezirksheimatpflege dafür ankaufen wird. Die Wanderausstellung können sich Kommunen in ganz Schwaben ausleihen.

info: Weitere Informationen zum Fotopreis des Bezirks Schwaben sind unter www.bezirk-schwaben.de/fotopreis zu finden. Bei Fragen steht Bezirksheimatpfleger Christoph Lang, (Telefon 0821/3101-310; E-Mail heimatpflege@bezirk-schwaben.de) zur Verfügung. (AZ)