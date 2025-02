Nach Diebstahl: Frau begibt sich mit der Polizei auf Kopfhörer-Suche

Eine unbekannte Person hat in Donauwörth Kopfhörer aus einem Auto gestohlen. Eine 28-jährige Donauwörtherin kam am Samstag in die Polizeiinspektion und erstattete Anzeige, da ihre hochwertigen Apple-Kopfhörer aus ihrem unversperrten Pkw entwendet worden waren. Der Wagen befand sich zur Tatzeit von Montag gegen 18 Uhr bis Dienstag gegen 8 Uhr unversperrt in ihrer Hofeinfahrt.

Am Dienstag bemerkte sie das Fehlen der Kopfhörer. Da es sich um Apple-Kopfhörer handelte, konnte sie selbst diese orten. Zusammen mit einer Streife der Polizei wurde die Adresse angefahren. Durch einen Signalton, welcher an den Kopfhörern abgespielt werden kann, konnte die entsprechende Wohnung ausfindig gemacht werden. Der 46-jährige mutmaßliche Täter übergab den Beamten die Kopfhörer, diese gab sie schließlich an die 28-Jährige heraus. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)