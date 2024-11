Vorfahrt missachtet: Frau in Bahnhofstraße verletzt

Ein 22-Jähriger hat an der Kreuzung Bahnhofstraße, Offizial-Schmid-Straße die Vorfahrt missachtet und eine Autofahrerin verletzt. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann am Montag um kurz nach 14 Uhr in die Bahnhofsstraße abbiegen. Dabei nahm er einer 32-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Die beiden Autos prallten zusammen. Die Frau erlitt eine Schulterverletzung, und der Wagen des 22-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Zehn Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr waren vor Ort. Die aufnehmenden Beamten zeigten den Unfallverursacher wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)

