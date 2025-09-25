Frau gibt sich als Bankmitarbeiterin aus: 3500 Euro Schaden nach Internetbetrug

Eine Frau aus dem Raum Donauwörth ist einem Internetbetrug aufgesessen. Sie erhielt eine Mail mit einem Link, welcher angeblich zu ihrer Bank führte. Zudem wurde die Frau nach einem Klick auf den Link von einer Täterin angerufen, welche sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab.

Diese überredete die Frau, sich eine Fernzugriffs-App auf ihr Mobiltelefon zu installieren und einzurichten. Am nächsten Morgen waren knapp 3500 Euro vom Konto der Frau abgebucht. Sie erstattete am Mittwoch Strafanzeige wegen Computerbetrugs. Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)