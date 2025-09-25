Icon Menü
Frau gibt sich als Bankmitarbeiterin aus: 3500 Euro Schaden nach Internetbetrug

Donauwörth

Frau gibt sich als Bankmitarbeiterin aus: 3500 Euro Schaden nach Internetbetrug

Eine Frau aus dem Raum Donauwörth bekommt einen Anruf. Am Apparat ist eine angebliche Bankangestellte. Diese überredet die Geschädigte zur Installation einer App.
    Eine Frau ist einem Internetbetrug zum Opfer gefallen.
    Eine Frau ist einem Internetbetrug zum Opfer gefallen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Eine Frau aus dem Raum Donauwörth ist einem Internetbetrug aufgesessen. Sie erhielt eine Mail mit einem Link, welcher angeblich zu ihrer Bank führte. Zudem wurde die Frau nach einem Klick auf den Link von einer Täterin angerufen, welche sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab.

    Diese überredete die Frau, sich eine Fernzugriffs-App auf ihr Mobiltelefon zu installieren und einzurichten. Am nächsten Morgen waren knapp 3500 Euro vom Konto der Frau abgebucht. Sie erstattete am Mittwoch Strafanzeige wegen Computerbetrugs. Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)

