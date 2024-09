Fremde Frau duscht in Wohnung einer Donauwörtherin

Eine Frau hat am Dienstag die Polizeiinspektion Donauwörth auf Trab gehalten, denn sie ist mehrfach straffällig geworden. Schon am Morgen alarmierten Mitarbeiter der Bahn die Beamten. Nach Angaben der Polizei war die 31-Jährige ohne gültiges Ticket im ICE unterwegs. Am Donauwörther Bahnhof endete deshalb die Reise für die Schwarzfahrerin.

Doch damit war es nicht getan, denn zur Mittagszeit erlebte eine Bewohnerin der Kaiser-Sigmund-Straße eine Überraschung. Während die Frau ihr Mittagessen zubereitete, hörte sie plötzlich die Dusche im Badezimmer laufen. Als sie nachschaute, stand die 31-Jährige, die ihr völlig fremd war, unter der Dusche und wusch sich. Die herbeigerufenen Polizisten erkannten den ungebetenen „Gast“ sofort wieder. Auf der Suche nach einer Waschgelegenheit hatte sie sich durch ein offenes Fenster Zutritt zur Wohnung verschafft. Erst nach Aufforderung der Beamten hörte die Dame mit der Körperhygiene auf und wurde anschließend der Wohnung verwiesen.

Polizei bringt Frau in Obdachlosenunterkunft unter

Am Abend ereignete sich dann der nächste Vorfall: Eine Anwohnerin aus dem Lilienweg meldete eine schlafende Frau auf ihrer Terrasse. Auch hier stellte sich schnell heraus, dass es sich um die gleiche Person handelte. Erst einer Streife gelang es, die Frau zu wecken. Die Beamten erfuhren, dass die Ungarin offenbar mittellos ist und keinen Schlafplatz für die Nacht hatte. Daraufhin bot die Polizei Hilfe an und brachte die Frau für die Nacht in einer städtischen Obdachlosenunterkunft unter. (AZ)