Autofahrerin gerät bei Unfall auf B25 an Leitplanke

Durch eine Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin am Mittwoch auf der B25 bei Harburg einen Unfall gebaut. Laut Polizei war die 32-Jährige um 14.30 Uhr in Richtung Möttingen unterwegs. Nach dem Harburger Tunnel geriet die Frau mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt und informierte die Polizei. (AZ)

