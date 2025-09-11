Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Frau prallt mit Auto bei Unfall auf B25 bei Harburg gegen Leitplanke

Harburg

Autofahrerin gerät bei Unfall auf B25 an Leitplanke

Eine 32-Jährige verursacht bei Harburg einen Unfall auf der Bundesstraße. Er geht mit Blechschaden ab.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei meldet einen Unfall von der B25 bei Harburg.
    Die Polizei meldet einen Unfall von der B25 bei Harburg. Foto: Daniel Vogl. dpa (Symbolbild)

    Durch eine Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin am Mittwoch auf der B25 bei Harburg einen Unfall gebaut. Laut Polizei war die 32-Jährige um 14.30 Uhr in Richtung Möttingen unterwegs. Nach dem Harburger Tunnel geriet die Frau mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt und informierte die Polizei. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden