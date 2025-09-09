Frau stiehlt wertvolle Zuchtstute von Koppel

Einen in der Region wohl ziemlich einmaligen Diebstahl meldet die Polizei: Unbekannte habe von einer Koppel im Kaisheimer Ortsteil Gunzenheim ein wertvolles Pferd gestohlen. Dies geschah am helllichten Tag.

Wie die Polizei berichtet, befindet sich die Weide neben der Lindenstraße. Dort tauchte am Sonntag im Zeitraum zwischen 15.10 und 16.15 Uhr nach ersten Erkenntnissen eine Frau auf. Sie entfernte eine Überwachungskamera und den Weidezaun und verlud das Tier in ein Fahrzeug und entfernte sich. Durch Zeugenhinweise geriet laut Polizei eine 59-Jährige in Verdacht.

Aktuell sei der Aufenthaltsort der Zuchtstute unbekannt. Es handelt sich um eine zehnjährige ägyptische Vollblutaraberstute mit rötlichem Deckhaar. Der Wert des Pferdes wird mit rund 20.000 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Diebstahls.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise insbesondere zum Verbleib des Tiers. Telefon: 0906/706670. (AZ)