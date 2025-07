Frau stiehlt Kosmetikartikel im Wert von mehr als 100 Euro

Kosmetikartikel hat eine 69 Jahre alte Frau am Freitag in Donauwörth gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr in einem Supermarkt im Neurieder Weg. Der Gesamtbetrag der entwendeten Kosmetikartikel betrug 133,73 Euro. Die Täterin verließ den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen. Die Beamten der Polizei Donauwörth nahmen die Anzeige auf und eröffneten ein Strafverfahren. (AZ)

