Frau stirbt nach schwerem Unfall auf der B2 bei Monheim

Bei einem schweren Unfall auf der B2 bei Monheim ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Gegen 6.20 Uhr geriet ein Richtung Donauwörth fahrender, 50-jähriger Mann kurz nach der Ausfahrt Monheim-Süd in den Gegenverkehr. Er erfasste den Pkw einer 60-Jährigen, die in nördlicher Richtung in Richtung Monheim unterwegs war, dabei frontal. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Beide Unfallbeteiligte stammen aus dem Raum Monheim.
„Beide waren wohl mit Reisegeschwindigkeit, also 100 bis 120 Stundenkilometern unterwegs“, erklärt die Polizei auf Anfrage. Die Unfallursache ist nach den polizeilichen Erkenntnissen derzeit noch unklar. Momentan gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 50-Jährigen. Ein entsprechender Bluttest sei aber durchgeführt worden. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg war ein amtlicher Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens zum genauen Unfallhergang vor Ort. Gegen den 50-Jährigen wurde von Amts wegen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet.
Gesamtschaden von 50.000 Euro nach Unfällen auf B2 bei Monheim
Darüber hinaus überfuhr ein 45-jähriger Autofahrer Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, wodurch sein Wagen stark beschädigt wurde. Der Mann blieb unverletzt. Alle drei Wagen mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro.
Die Arbeiten an der Unfallstelle gestalteten sich schwierig. Zur Bergung der Frau musste das Dach des Unfallwracks mit schwerem Gerät abgetrennt werden. „Die Arbeiten dauerten länger, weil doch recht viel Öl ausgelaufen war“, so die Polizei. Deshalb habe die Sperrung auch über funf Stunden gedauert. Diese wurde erst gegen 11.50 Uhr aufgehoben. „Die Strecke früher freizugeben, wäre nicht verantwortbar gewesen“, erklärt die Polizei. 45 Kräfte der Feuerwehren Monheim, Buchdorf und Flotzheim sowie die Führungsdienstgrade Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister waren vor Ort im Einsatz. Angestellte des Staatlichen Bauamtes Augsburg sorgten zudem für eine Absperrung und Beschilderung der Unfallstelle.
Rückstaus nach Unfall auf B2 bei Monheim
Der Verkehr wurde über Wemding umgeleitet. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu Rückstaus. Der Verkehr sei laut Polizei „massiv“ gewesen. Im Umleitungsverkehr kam es zu einem weiteren Unfall: Auf einer Nebenstraße zwischen Itzing und Unterbuch kollidierten ein Kleinbus sowie ein Rettungswagen. Personen wurden dabei nicht verletzt, es entstand aber ein Sachschaden.
Es fanden sich zunächst keine unabhängigen Unfallzeugen vor Ort. Wer als Zeuge des Zusammenstoßes Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. Erst am vergangenen Dienstag kam es auf der B2 zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen starben.
Frau Steiner, so ist es! Es muss noch nichtmal die eingehende WA- Nachricht sein, die ablenkt, es genügt schon, irgendeine Funktion verstellen zu wollen. Hatte man früher Knöpfe, Tasten oder Schieber, die man zu bedienen hatte, gibt es jetzt nur noch Touchscreens, zu denen man den Blick richten muss. ... Und Menüs und Untermenüs
Genau deshalb hat mein Sohn seinen Dienstwagen, einen Tesla, auch wieder getauscht. Auf der einen Seite darf nicht aufs Smartphone gesehen werden auf der anderen sind manche neue Wagen kaum mehr zu händeln ohne ständig auf dem Display unterwegs zu sein.
Es gehört endlich mal thematisiert, warum ständig Autofahrer urplötzlich und scheinbar anlasslos in den Gegenverkehr "geraten". Der Verdacht liegt nahe, dass sie auf fast kerzengerader Straße abgelenkt sind und den Blick von der Straße wenden. Navis, eingehende SMS oder gleich das Schreiben nämlicher könnten dabei eine maßgebliche Rolle spielen. Man spricht von einer Vision 0 Verkehrstote, man ist immer gegen Raser und betrunkene Autofahrer zu Felde gezogen und man arbeitet sich gern an den Senioren ab. Aber diese Ursachen, die in den modernen Ausstattungen der Fahrzeuge liegen - die lässt man schön außen vor. Wer möchte denn noch auf ein Navi verzichten, das sich dann plötzlich mal verabschiedet und irritiert - oder den Podcast, der abbricht oder eben die eintrudelnde WA-Nachricht, die den Blick zum Display zieht... Tut was dagegen! Ich habe keine Lust, so im Straßengraben zu enden, nur weil jemand schnell lesen musste, was die Freundin schreibt (reine Hypothese).
