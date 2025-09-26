Frau stirbt nach schwerem Unfall auf der B2 bei Monheim

Bei einem schweren Unfall auf der B2 bei Monheim ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Gegen 6.20 Uhr geriet ein Richtung Donauwörth fahrender, 50-jähriger Mann kurz nach der Ausfahrt Monheim-Süd in den Gegenverkehr. Er erfasste den Pkw einer 60-Jährigen, die in nördlicher Richtung in Richtung Monheim unterwegs war, dabei frontal. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Beide Unfallbeteiligte stammen aus dem Raum Monheim.

„Beide waren wohl mit Reisegeschwindigkeit, also 100 bis 120 Stundenkilometern unterwegs“, erklärt die Polizei auf Anfrage. Die Unfallursache ist nach den polizeilichen Erkenntnissen derzeit noch unklar. Momentan gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 50-Jährigen. Ein entsprechender Bluttest sei aber durchgeführt worden. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg war ein amtlicher Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens zum genauen Unfallhergang vor Ort. Gegen den 50-Jährigen wurde von Amts wegen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet.

Gesamtschaden von 50.000 Euro nach Unfällen auf B2 bei Monheim

Darüber hinaus überfuhr ein 45-jähriger Autofahrer Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, wodurch sein Wagen stark beschädigt wurde. Der Mann blieb unverletzt. Alle drei Wagen mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Arbeiten an der Unfallstelle gestalteten sich schwierig. Zur Bergung der Frau musste das Dach des Unfallwracks mit schwerem Gerät abgetrennt werden. „Die Arbeiten dauerten länger, weil doch recht viel Öl ausgelaufen war“, so die Polizei. Deshalb habe die Sperrung auch über funf Stunden gedauert. Diese wurde erst gegen 11.50 Uhr aufgehoben. „Die Strecke früher freizugeben, wäre nicht verantwortbar gewesen“, erklärt die Polizei. 45 Kräfte der Feuerwehren Monheim, Buchdorf und Flotzheim sowie die Führungsdienstgrade Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister waren vor Ort im Einsatz. Angestellte des Staatlichen Bauamtes Augsburg sorgten zudem für eine Absperrung und Beschilderung der Unfallstelle.

Rückstaus nach Unfall auf B2 bei Monheim

Der Verkehr wurde über Wemding umgeleitet. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu Rückstaus. Der Verkehr sei laut Polizei „massiv“ gewesen. Im Umleitungsverkehr kam es zu einem weiteren Unfall: Auf einer Nebenstraße zwischen Itzing und Unterbuch kollidierten ein Kleinbus sowie ein Rettungswagen. Personen wurden dabei nicht verletzt, es entstand aber ein Sachschaden.

Es fanden sich zunächst keine unabhängigen Unfallzeugen vor Ort. Wer als Zeuge des Zusammenstoßes Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. Erst am vergangenen Dienstag kam es auf der B2 zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen starben.