Frau stirbt nach schwerem Unfall auf der B2 bei Monheim

Bei einem schweren Unfall auf der B2 bei Monheim ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Gegen 6.25 Uhr geriet ein Mann zwischen der Ausfahrt Monheim-Süd und Itzing in den Gegenverkehr und fuhr frontal in den Pkw der Frau, die in nördlicher Richtung von Itzing in Richtung Monheim unterwegs war. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen.

„Beide waren wohl mit Reisegeschwindigkeit, also 100 bis 120 Stundenkilometern unterwegs“, erklärt die Polizei auf Anfrage. Die Ursache ist derzeit noch unklar, ein Gutachter ist vor Ort. Beide Fahrspuren auf der B2 sind wohl bis etwa 10 Uhr gesperrt, in Fahrtrichtung Donauwörth zwischen der Ausfahrt Monheim und Itzing sowie in Fahrtrichtung Treuchtlingen zwischen Itzing und der Ausfahrt Monheim. Der Verkehr wird aktuell über Wemding umgeleitet.