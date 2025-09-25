Icon Menü
Frau stirbt nach schwerem Unfall auf der B2 bei Monheim

Monheim

Frau stirbt nach schwerem Unfall auf der B2 bei Monheim

Ein Autofahrer kommt auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr. Der Mann kracht frontal in den Wagen der Frau. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.
Von Bill Titze
    •
    •
    •
    Auf der B2 bei Monheim kam es zu einem tödlichen Unfall.
    Auf der B2 bei Monheim kam es zu einem tödlichen Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem schweren Unfall auf der B2 bei Monheim ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Gegen 6.25 Uhr geriet ein Mann zwischen der Ausfahrt Monheim-Süd und Itzing in den Gegenverkehr und fuhr frontal in den Pkw der Frau, die in nördlicher Richtung von Itzing in Richtung Monheim unterwegs war. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen.

    „Beide waren wohl mit Reisegeschwindigkeit, also 100 bis 120 Stundenkilometern unterwegs“, erklärt die Polizei auf Anfrage. Die Ursache ist derzeit noch unklar, ein Gutachter ist vor Ort. Beide Fahrspuren auf der B2 sind wohl bis etwa 10 Uhr gesperrt, in Fahrtrichtung Donauwörth zwischen der Ausfahrt Monheim und Itzing sowie in Fahrtrichtung Treuchtlingen zwischen Itzing und der Ausfahrt Monheim. Der Verkehr wird aktuell über Wemding umgeleitet.

