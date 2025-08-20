Frau stürzt auf Parkplatz von Motorroller

Die Fahrerin eines Motorrollers hat sich durch unglückliche Umstände auf dem Parkplatz im Naherholungsgebiet Riedlingen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 38-Jährige am Dienstag um 20.40 Uhr auf der Fläche im Bereich der Baggerseen auf. Beim Absteigen von dem Zweirad verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte. Der Roller fiel der 38-Jährigen zudem auf das Bein.

Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. An dem Roller entstand dem Vernehmen nach nur geringer Sachschaden. (AZ)