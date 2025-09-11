Icon Menü
Frau verletzte sich in Donauwörth bei Unfall mit dem Fahrrad

Donauwörth

Radlerin prallt bei Unfall in Einkaufszentrum gegen Absperrung

Eine Frau will in Donauwörth vom Parkdeck der „Donaumeile“ auf die Dillinger Straße einfahren. Doch das geht schief.
    In Donauwörth ist am Mittwoch eine Radlerin verunglückt.
    In Donauwörth ist am Mittwoch eine Radlerin verunglückt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Eine Radfahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Donauwörth verletzt. Wie die Polizei meldet, fuhr die 68-Jährige um 7 Uhr aus dem Parkdeck des Einkaufszentrums „Donaumeile“ in der Dillinger Straße aus. Dabei übersah die Frau eine Absperrung und prallte gegen diese. Die Rentnerin stürzte in der Folge vom Rad. Sie trug keinen Helm und erlitt dadurch unter anderem eine Kopfplatzwunde.

    Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Ein Fremdverschulden kann laut aktuellem Stand ausgeschlossen werden, so die Polizei. (AZ)

