Radlerin prallt bei Unfall in Einkaufszentrum gegen Absperrung

Eine Radfahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Donauwörth verletzt. Wie die Polizei meldet, fuhr die 68-Jährige um 7 Uhr aus dem Parkdeck des Einkaufszentrums „Donaumeile“ in der Dillinger Straße aus. Dabei übersah die Frau eine Absperrung und prallte gegen diese. Die Rentnerin stürzte in der Folge vom Rad. Sie trug keinen Helm und erlitt dadurch unter anderem eine Kopfplatzwunde.

Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Ein Fremdverschulden kann laut aktuellem Stand ausgeschlossen werden, so die Polizei. (AZ)