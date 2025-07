Online-Betrug: Frau kauft vermeintliche VIP-Tickets

Eine 65-Jährige hat in Donauwörth mehrere hundert Euro bei einem Online-Betrug verloren. Wie die Polizei mitteilt, kaufte die Frau im Internet über ein deutschlandweit führendes Kleinanzeigenportal am Montag zwei VIP-Tickets für ein internationales Golfturnier in München.

Die Frau bezahlte den Kaufpreis von 750 Euro vorab, erhielt die Karten jedoch nicht. Die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts – momentan gegen unbekannt – ein. (AZ)