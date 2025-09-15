Umweltsünder muss Sanierungskonzept für Orchidee-Bestände bezahlen

Der Eigentümer von zwei Waldflächen nahe Oberndorf hat vor dreieinhalb Jahren 100 bis 120 Frauenschuhpflanzen durch das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat zerstört. Jetzt hat die Regierung von Schwaben auf einen Antrag des Bund Naturschutz (BN) hin nach dem Umweltschadensgesetz ein Sanierungskonzept erstellt, das der Verursacher des Schadens nun auf eigene Kosten umsetzen muss. Dies teilt der BN mit.

Der Gelbe Frauenschuh (Cypripedium calceolus) ist dem BN zufolge „eine der prächtigsten wildwachsenden Orchideenarten Europas und ist europarechtlich streng geschützt“. In den Lechauwäldern im Landkreis Donau-Ries befänden sich noch Bestände dieser selten gewordenen und im Bestand in Bayern gefährdeten Pflanzenart. Die Blume mit der pantoffelförmigen Blüte mag nach Auskunft der Naturschutzorganisation lichte Wälder. Die Vorkommen am Lech spielten eine besondere Rolle für die Verbindung der Bestände in den Alpen und in der Fränkischen Alb.

Bis 2037 Aussaat von Frauenschuh-Samen und Monitoring nahe Oberndorf

Die Regierung von Schwaben erließ nach Angaben des BN einen Sanierungsbescheid, nach dem der Verursacher der illegalen Spritzaktion den Wald als Lebensraum für den Frauenschuh verbessern muss. Zudem muss er die Ansaat von Frauenschuh-Samen und ein Monitoring bis 2037 auf seinen Grundstücken im Auwald bei Oberndorf auf eigene Kosten dulden. So sollen neue Frauenschuhpflanzen in dem Wald wieder angesiedelt werden. Ob das gelingt, ist laut BN allerdings unklar, weil bis zur Keimung acht bis zwölf Jahre vergehen können und besondere Bedingungen herrschen müssen.

In einer Pressemitteilung wird der BN-Kreisvorsitzende Alexander Helber so zitiert: „Wir haben wiederholt einen Bescheid nach Umweltschadensgesetz angemahnt und sehr lange darauf warten müssen.“ Aber jetzt sei klar, dass der Umweltfrevel im Lechauwald – das Abspritzen eines großen Frauenschuhbestandes mit Glyphosat – nicht ungesühnt bleibe. Helber weiter: „Geschützte Pflanzen zu zerstören, ist kein Kavaliersdelikt. Daher erfolgt nun die Wiedergutmachung über viele Jahre.“

BN ist mit konsequenter Umsetzung des Umweltschadensgesetzes zufrieden

Christine Margraf, Leiterin des BN-Artenschutzreferates, kommentiert in der Mitteilung den Bescheid mit diesen Worten: „Obwohl das Umweltschadensgesetz bereits seit 2007 gilt, wurde es von den bayerischen Behörden bisher kaum angewandt. Es ist sehr wichtig und gut, dass die Regierung von Schwaben das Gesetz in diesem Fall konsequent anwendet und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen angeordnet hat.“

Nach dem Bekanntwerden des Falls hatte der Waldeigentümer erklärt, das Ausbringen von Glyphosat sei in Unkenntnis über die Bedeutung der geschützten Blumen geschehen. Er bedauere seinen Fehler. Er habe das Gestrüpp in diesem Bereich entfernen wollen, damit sich der Baumbestand auf natürliche Weise verjüngen könne. 2023 wurde der Mann für seine Aktion strafrechtlich verurteilt. Er musste eine Geldstrafe im mittleren vierstelligen Euro-Bereich zahlen. (AZ)