Freibadsaison Donauwörth geht zu Ende: Es war ein Sommer, der Wellen schlug

Obwohl sich der Sommer wettertechnisch nicht von seiner allerbeständigsten Seite gezeigt hat, zieht das Donauwörther Freibad auf dem Schellenberg eine rundum positive Bilanz. Das teils durchwachsene Wetter konnte der guten Stimmung im Bad absolut keinen Abbruch tun, lässt die Stadt Donauwörth in einer Pressemitteilung wissen: Gerade an den warmen und sonnigen Tagen strömten zahlreiche Familien, Schwimmbegeisterte und Erholungssuchende ins Freibad – und genossen die vielen Angebote von Speed-, Breitwellen- und Familienrutsche über den Zehn-Meter-Sprungturm bis hin zur beliebten Wellnessoase.

Mit seinem großen Familienbereich, dem Wasserspray-Park, der actionreichen Rutschenlandschaft, der einladenden Liegewiese zum Entspannen, dem 50-Meter- Schwimmerbecken für alle, die es sportlich mögen, und dem traumhaften Ausblick über die Dächer Donauwörths gehört das Freibad auf dem Schellenberg zu den schönsten Freibädern in ganz Bayern. Kein Wunder also, dass auch in diesem Jahr viele treue Stammgäste regelmäßig vorbeischauten.

Der 100.000. Badegast wurde begrüßt

Trotz einiger Regentage im Juli und August konnte am 26. August der 100.000. Badegast der Saison begrüßt werden – ein besonderer Moment für Familie Zwettler aus Donauwörth, die an diesem Tag als Jubiläumsbesucher mit einem herzlichen Empfang, Blumen, einem Verzehrgutschein und einer Saisonkarte für 2026 überrascht wurde. Auch die stimmungsvolle Freibadserenade der Donauwörther Stadtkapelle, ein unvergesslicher Abend über den Dächern der Stadt, war ein besonderes Highlight der diesjährigen Freibadsaison.

Es zeigt sich in diesem Jahr einmal mehr: Die Kombination aus Erholung, Action und Badespaß sorgt dafür, dass das Freibad auf dem Schellenberg für viele Donauwörtherinnen und Donauwörther weit mehr ist als nur ein Ort zum Schwimmen: Es ist vielmehr ein beliebter Treffpunkt und ein Ort für Erholung und Freizeitspaß.

Zum Saisonabschluss dürfen die Modellboote ihre Bahnen im Freibad ziehen. Foto: Kathrin Stadlmayr/Stadt Donauwörth

Die Modellbaufreunde lassen ihre Boote fahren

Am 21. September endet nun die diesjährige Freibadsaison. Bis 12 Uhr können noch letzte Bahnen gezogen werden, bevor das Freibadgelände traditionell den Modellboot-Kapitänen gehört: Von 12 bis 20.30 Uhr veranstaltet die IG Schiffsmodellbaufreunde Donauwörth das beliebte Modellbootfahren im Schwimmerbecken – ein Highlight für Groß und Klein. Der Eintritt ist an diesem Tag frei und alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, das Ende der Saison gemeinsam zu feiern.

Wer auch nach dem Saisonende nicht auf Badespaß verzichten möchte, muss nicht lange warten: Bereits am 13. Oktober öffnet das Stadtbad am Mangoldfelsen wieder seine Türen. Das Stadtbad steht Besucherinnen und Besuchern donnerstags und freitags jeweils von 17 bis 21 Uhr zur Verfügung. An den übrigen Tagen ist es für Schulen, Vereine und Schwimmkurse reserviert. Und wer jetzt schon vom Sommer 2026 träumt, sollte sich auf den Verkaufsstart der Saisonkarten im kommenden Frühjahr freuen – denn eines ist sicher: Der nächste Freibad-Sommer kommt bestimmt. (AZ)