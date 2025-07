Ferienaktionen im Donauwörther Freibad: Freier Eintritt für Einser-Schüler und günstigere Tickets

Die Sommerferien stehen vor der Tür und das Freibad auf dem Schellenberg hält gleich zwei Aktionen bereit für Kinder und Jugendliche bereit. Ab sofort gibt es wieder die Sommerferien-Tickets zu vergünstigten Preisen. Außerdem lädt die Stadt Donauwörth in diesem Jahr an einem Aktionstag alle Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis kostenlos ins Freibad ein.

Aktionstag am 4. August: Schüler mit Bestnoten dürfen kostenlos ins Donauwörther Freibad

Wer eine Eins im Zeugnis hat, kann sich in diesem Jahr nicht nur über die gute Note freuen. Am 4. August öffnet das Freibad in Donauwörth seine Türen für alle Einser-Schüler und -Schülerinnen umsonst. Und so kommen alle mit einer Eins im Zeugnis an diesem Tag in das Bad: Einfach Kopie oder Foto des Zeugnisses einpacken, an der Kasse vorzeigen und den Tag im Wasser genießen. In welchem Fach die Bestnote erzielt wurde, ist egal.

Freibad Donauwörth: Günstige Sommerferien-Tickets für alle Kinder und Jugendlichen

Zusätzlich zu dem Aktionstag gibt es heuer ebenfalls wieder günstigere Sommerferien-Tickets. Diese kosten für den Zeitraum der bayerischen Sommerferien für Kinder von 6 bis einschließlich 13 Jahren 22,50 Euro und für Jugendliche von 14 bis einschließlich 17 Jahren 37,50 €. Sie sind ab sofort an der Freibadkasse erhältlich.

Auf die Gäste wartet im Freibad nicht nur der höchste Sprungturm in der Region und ein 50-Meter-Sportbecken: Die Rutschenlandschaft mit Breitwellen-, Familien- und Speedrutsche sorgt für gemütlichen Wasserspaß oder wahlweise einen Adrenalinkick im nahezu freien Fall. Für Entspannung sorgen Sprudelliegen und Massagedüsen im Nichtschwimmerbereich. Auch die ganz kleinen Gäste kommen im Kleinkinderbecken mit Sonnensegel, Wasserspray-Park und Spielplatz auf ihre Kosten. Wer es sportlich mag, findet einen Beachvolleyballplatz und Tischtennisplatten. (AZ)