Freisprechungsfeier der Friseurinnung: ein Berufsleben mit Kreativität und Emotion

In der der Berufsschule Höchstädt wurden acht junge Auszubildende des Friseurhandwerks ins Berufsleben verabschiedet. Die neue Obermeisterin Birgit Janosch-Rud begrüßte die frisch gebackenen Friseurgesellinnen sowie zahlreiche Ehrengäste. Die musikalische Umrahmung übernahm das Duo „Bogenspiel“ aus Kaisheim. Es sorgte für einen feierlichen, aber auch emotionalen Ton bei dieser besonderen Veranstaltung.

In ihrer Rede blickte Janosch-Rud auch zurück auf die schwierige Zeit zu Beginn der Ausbildung dieser Absolventinnen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren damals deutlich spürbar. Viele Salons hatten über Monate schließen müssen. Neue Ausbildungsverträge waren in dieser Phase selten. Umso erfreulicher, dass nun acht Prüflinge ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.

Birgit Janosch-Rud richtete ermutigende Worte an die jungen Gesellinnen: „Sie können nun Träume sichtbar machen.“ Der Beruf sei voller Magie, Kreativität und Emotionen. Sie forderte die Absolventinnen auf, mutig zu sein. „Zeigen Sie Extravaganz, entwickeln Sie Ihre eigene Handschrift.“ Auch auf die Zukunft blickte die Obermeisterin optimistisch: „Das Friseurhandwerk hat Perspektive. Sie dürfen gestalten, Menschen verschönern und ihnen ein gutes Gefühl geben.“

Icon vergrößern Ehrungen (von links): Kreishandwerksmeister Werner Luther, Oberstudiendirektor Gerhard Weiß, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Christoph Schweyer, Friseurmeister Helmut Dunkl, Friseurmeister Christoph Hintermeier, stv. Landrat Joachim Hien, Ehemaliger Obermeister Willi Uhl, Obermeisterin Birgit Janosch-Rud und Bürgermeister Höchstädt Stephan Karg. Foto: Monika Treutler-Walle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ehrungen (von links): Kreishandwerksmeister Werner Luther, Oberstudiendirektor Gerhard Weiß, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Christoph Schweyer, Friseurmeister Helmut Dunkl, Friseurmeister Christoph Hintermeier, stv. Landrat Joachim Hien, Ehemaliger Obermeister Willi Uhl, Obermeisterin Birgit Janosch-Rud und Bürgermeister Höchstädt Stephan Karg. Foto: Monika Treutler-Walle

Glückwünsche zahlreicher Redner

Für den Landkreis Dillingen überbrachte Landrat-Stellvertreter Joachim Hien Glückwünsche. Er betonte die Bedeutung des Handwerks für das Wohlbefinden der Menschen: „Sie sorgen für Haarkultur, Schönheit und ein gutes Gefühl.“ Besonders dankte er Betrieben, die trotz der schwierigen Lage Ausbildungsplätze geschaffen hatten. Auch Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg würdigte die Leistung der Absolventinnen: „Ihr Gesellenbrief ist ein Zeichen für Fleiß und Ausdauer.“ Er hob hervor, wie wertvoll ein Besuch im Friseursalon sein kann. „Oft geht man mit neuem Selbstvertrauen und frischer Energie hinaus.“

Humor kennzeichnete das Grußwort von Berufsschulleiter, Oberstudiendirektor Gerhard Weiß. Er verglich die Ausbildung mit einer Autofahrt – mal mit Schlaglöchern, mal mit engen Kurven, nun aber an einer Kreuzung: „Jetzt entscheiden Sie, wohin es gehen soll.“ Sein Wunsch: „Treffen Sie Ihre Wahl mit Mut und Zuversicht.“ Weiß lobte auch die Gelegenheit der Lehrkräfte. Drei Jahre lang hätten sie sich mit Herzblut für die Ausbildung eingesetzt.

Freisprechung mit Herz und Humor

Die Freisprechung übernahm Kreishandwerksmeister Werner Luther, der ebenfalls herzlich gratulierte: „Mit Ihrer Kunst stiften Sie Selbstvertrauen, Glück und Zufriedenheit.“ Friseurinnen müssten nicht nur modisch auf dem neuesten Stand sein, sondern auch mit Einfühlungsvermögen, Geschick und Nervenstärke überzeugen. „Ihre Schere ist Ihr Zauberstab“, sagte Luther. Er forderte die Absolventinnen auf, ihren Weg mit Begeisterung und Mut weiterzugehen. Innungsbeste war Marie Wiedenmann vom Salon Hintermeier in Wallerstein. Für ihre herausragende Leistung erhielt sie Geschenk und Blumenstrauß.

Im Rahmen der Feier wurden auch langjährige Meister des Friseurhandwerks ausgezeichnet. Helmut Dunkl (Wertingen) und Christoph Hintermeier (Wallerstein) erhielten den Goldenen Meisterbrief. Diese Auszeichnung wird verliehen an Friseurmeister, die das 60. Lebensjahr vollendet und mindestens 35 Jahre aktiv im Beruf waren. Eine besondere Würdigung erhielt Willi Uhl, der von 2016 bis 2025 Obermeister der Friseurinnung Nordschwaben war. Bereits seit 1995 war er im Vorstand der Innung aktiv. Kreishandwerksmeister Luther überreichte ihm als Dank einen Geschenkkorb. Er dankte Uhl für Treue, Führungsarbeit und Herzblut für das Handwerk. (AZ)

