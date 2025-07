Hangover Party in Mertingen verlief friedlich

Die Polizei Rain zieht weitgehend positive Bilanz von der Hangover Party in Mertingen: In insgesamt geordneten Bahnen verlief das Großereignis in der Nacht zum Samstag aus Sicht der Beamten. Die etwa 4200 Gäste feierten größtenteils friedlich bis in die Morgenstunden. Es kam lediglich zu kleineren Einsätzen, wobei zwei Körperverletzungsdelikte, eine Sachbeschädigung und ein Hausfriedensbruch zu verzeichnen waren, außerdem wurden mehrere Streitigkeiten geschlichtet. (AZ)

