Nachtumzug in Bäumenheim verläuft laut Polizei friedlich

Der Nachtumzug in Bäumenheim ist am Freitag laut Angaben der Polizei friedlich abgelaufen. Rund 3000 Teilnehmende und 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim sehenswerten Gaudiwurm vor Ort. Darunter befanden sich 92 Gruppen, 58 Wägen und 34 Fußgruppen. Der Nachtumzug des Carneval-Clubs-Bäumenheim dauerte rund dreieinhalb Stunden, im Anschluss fand noch eine Afterumzugsparty mit 1400 Menschen in der Schmutterhalle statt. Die Polizei musste nur wegen weniger geringfügiger Sicherheitsstörungen eingreifen. Insgesamt verlief die Veranstaltung friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle, was insbesondere der guten Vorbereitung und Organisation seitens des Veranstalters im Zusammenwirken mit Sicherheitsbehörden und Polizei zu verdanken war. (AZ)

