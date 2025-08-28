Ehrenamtliche sorgen dafür, dass jüdische Geschichte nicht in Vergessenheit gerät

Der Friedhof der einstigen jüdischen Gemeinde von Harburg besteht seit 1671. In den vergangenen 100 Jahren kümmerte sich die Familie Thum um das Gelände am Hühnerberg. In drei Generationen pflegten die Thums die rund 250 Grabsteine in dem von einer Mauer umgebenen Friedhof. Mit dem Tod Friedrich Thums 2024 drohte die Bewahrung des jüdischen Erbes in Harburg ein Ende zu finden. Nun hat es sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen zur Aufgabe gemacht, diese Tradition fortzusetzen.

In Harburg und Umgebung gibt es eine reichhaltige jüdische Geschichte

Die Stadt Harburg hat eine reiche jüdische Geschichte vorzuweisen. Bereits im 17. Jahrhundert erteilte der Graf von Oettingen-Oettingen fünf Juden die Niederlassungserlaubnis in Harburg, berichtet Richard Hlawon. Er ist Teil der „Arbeitsgruppe jüdischer Friedhof in Harburg“. Zusammen mit Susanne Faul, Andreas Fickel, Andreas Hörger, Rudolph Shurman, Alexander Schmid und Jakob Wiedemann hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerungskultur an das jüdische Leben in Harburg aufrechtzuerhalten und Interessierten einen Zugang zum Friedhof zu ermöglichen.

Der Friedhof gehöre dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern und dürfe daher nicht ohne Erlaubnis betreten werden, erklärt Susanne Faul. Daher sei der Friedhof auch abgeschlossen. „Für Führungen oder Nachfahren, die forschen möchten, öffnen wir ihn dann natürlich“, so Faul.

Ehrenamtliche Gruppe übernimmt Führungen auf dem jüdischen Friedhof in Harburg

Von Mai bis Oktober bietet die Gruppe deshalb an einem Sonntag pro Monat eine Führung an. Die Teilnehmeranzahl ist jeweils auf etwa 20 Personen beschränkt. Interessierte können sich im Rathaus Harburg unter der Telefonnummer 09080/969924 oder per E-Mail (kovacs@stadt-haburg-schwaben.de) anmelden. Die Teilnahme ist frei, aber über Spenden als Aufwandsentschädigung freuen sich die Verantwortlichen. Männliche Besucher werden gebeten, auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen.

Die Teilnehmenden erhalten dabei einen Einblick in die Geschichte der Gemeinde, ihres Friedhofs und in die jüdischen Bestattungsriten. Bei einem Rundgang über den Friedhof vermitteln die Mitglieder der Arbeitsgruppe zudem Informationen zur Gestaltung und Symbolik der Grabsteine sowie zu den dort bestatteten Persönlichkeiten. Die sieben Freiwilligen übernehmen abwechselnd die etwa anderthalbstündige Führung. „Je nachdem, wer gerade Zeit hat“, erklärt Andres Hörger das Prinzip.

Bei Führungen über den jüdischen Friedhof in Harburg lernen Teilnehmende wichtige Informationen über die Geschichte der Gemeinde, ihre Bestattungsriten und Symboliken. Foto: Anja Volkwein

Alle Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich auf dem Friedhof, meist aus einem persönlichen historischen Interesse heraus. So ist mit Richard Hlawon ein ehemaliger Geschichtslehrer dabei, während Susanne Faul bereits Erfahrung von Führungen über den jüdischen Friedhof mitbringt. „Wir wollen vermeiden, dass dieser wunderschöne Friedhof in einen Dornröschenschlaf verfällt“, begründet Andreas Hörger. Außerdem gehöre der Friedhof zur Geschichte Harburgs dazu, findet sein Kollege Andreas Fickel. Die Thums waren drei Generationen lang so etwas wie die Behüter des Friedhofs. Ihnen ist es zu einem erheblichen Teil zu verdanken, dass die Stätte erhalten geblieben ist. Daran möchten die Ehrenamtlichen anknüpfen, sagt der pensionierte Geschichtslehrer Hlawon.

Führung im Rahmen des Europäischen Tages der jüdischen Kultur und des Tages des offenen Denkmals

Anlässlich des europäischen Tags der jüdischen Kultur sowie des Tags des offenen Denkmals am 14. September wird auf dem jüdischen Friedhof die nächste Führung angeboten. „Der Europäische Tag der jüdischen Kultur ist eigentlich eine Woche vorher, am 7. September“, berichtet Susanne Faul. Für die Führung habe man die beiden Anlässe zusammengelegt.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingangstor des jüdischen Friedhofes am Hühnerberg. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Im Anschluss gibt es außerdem die Möglichkeit, an einer Führung auf den Spuren jüdischer Geschichte in Harburg teilzunehmen. Diese findet am selben Tag, 14. September, von 16.30 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Grasstraße in Harburg. Die Anmeldung für die Führung erfolgt ebenfalls über das Rathaus.