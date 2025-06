Unfall: Fünfjähriges Kind nach Kollision mit Auto vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

In Marxheim ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen 15.10 Uhr fuhr ein fünfjähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad aus einer Hofeinfahrt in die Lindenstraße ein. Aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Autos war die Sicht auf die Straße eingeschränkt. Zeitgleich fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto auf der vorfahrtsberechtigten Lindenstraße, es kam zum Zusammenstoß. Die Fünfjährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden. Die Mutter des Kindes beobachtete den Unfall aus dem Garten. (AZ)

