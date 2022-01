Augsburger ohne Führerschein bei Fünfstetten unterwegs

Ein Mann aus Augsburg ist in Fünfstetten ohne Fahrerlaubnis am Steuer. Gegen den 35-jährigen Fahrzeughalter, der ihm den Schlüssel gegeben hat, wird nun ebenfalls ermittelt.

Bei einer Polizeikontrolle in der Straße Indorf in Fünfstetten wurde ein 51-Jähriger ohne Führerschein am Steuer erwischt. Recherchen vor Ort ergaben laut Polizeibericht, dass der Augsburger bereits seit 2015 keine Fahrerlaubnis mehr hat. Der Mann erhielt daher eine Strafanzeige. Zusätzlich wurde der 35-jährige Halter des Autos angezeigt, der dem 51-Jährigen den Schlüssel übergab. Gegen ihn wird nun ermittelt. (AZ)