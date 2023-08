Zusammenstoß auf Kreuzung in Fünfstetten: Verursacher fährt einfach weiter

In Fünfstetten hat es am Freitag gekracht. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer, der die Vorfahrt nahm. Wer kann Zeugenhinweise geben?

Am Freitagvormittag hat sich in Fünfstetten eine Unfallflucht ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein bislang unbekannter Mann gegen 10 Uhr mit seinem silberfarbenen Auto auf der Gerichtstraße in Fünfstetten unterwegs. Als er an die Wemdinger Straße einbog, nahm er einem 19-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter darum, sondern machte sich davon. Am Pkw des 19-Jährigen entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 entgegen. (AZ)