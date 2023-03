Bis zu 51 km/h zu schnell: Polizei blitzt Dutzende Raser bei Fünfstetten

Die Polizei Donauwörth misst auf der Kreisstraße die Geschwindigkeit. Einige Autofahrer sind deutlich zu schnell, die meisten halten sich an die Regeln.

Knapp sechs Stunden lang führten Beamte der Polizei Donauwörth am Donnerstag auf der Kreisstraße bei Fünfstetten eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Hier gilt Tempo 100. Von 1437 vorbeikommenden Autos wurden laut Polizei 57 geblitzt. In Richtung Sulzdorf lag die Beanstandungsquote bei zwei Prozent, in Richtung Wemding dreimal so hoch.

32 Fahrerinnen und Fahrer müssen 55 Euro zahlen, 25 erwartet eine Anzeige samt Punkten im Fahreignungsregister. Zwei müssen zudem den Führerschein vorübergehend abgeben. Der negative Spitzenwert lag mit gemessenen 151 km/h mehr als 50 Prozent über der erlaubten Geschwindigkeit. Auf den Fahrer kommen laut Polizei ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zu. (AZ)

