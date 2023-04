Blitzer bei Fünfstetten registriert Fahrer mit über 150 Sachen

Auf Höhe Fünfstetten hat die Verkehrspolizei Donauwörth zahlreiche Raser erwischt. Der Schnellste muss mit Sanktionen rechnen.

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat bei Fünfstetten geblitzt und zahlreiche Autofahrende erwischt, die auf der DON 20 bei Fünfstetten zu schnell unterwegs waren. Den Negativrekord am Mittwoch zwischen 12.20 Uhr und 17 Uhr erreichte ein Fahrer, der mit 153 Sachen mehr als 50 Prozent über der erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h lag. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Insgesamt 1135 Fahrzeuge durchfuhren die Sensoren des Messgerätes der VPI, 709 in Richtung Wemding und 426 in Richtung Sulzdorf. 36 Fahrer waren deutlich zu schnell und wurden „geblitzt“, davon 15 im Anzeigenbereich samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister. Zusätzlich müssen zwei Fahrende, die in Richtung Wemding unterwegs waren, auf Zeit ihren Führerschein abgeben. (AZ)

