Blitzer nahe Fünfstetten: Erneut viele Temposünder

Plus Die Polizei hat auf der Kreisstraße bei Fünfstetten zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage "geblitzt". Ein Autofahrer fällt doppelt negativ auf.

Die Verkehrspolizei hat innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal auf der Kreisstraße bei Fünfstetten "geblitzt" - und erneut zahlreiche Temposünder erwischt. Das Gesamtergebnis sei erneut erschreckend gewesen, berichtet Ludwig Zausinger, Chef der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth: "Ich kenne keine andere Örtlichkeit mit einer derart hohen Beanstandungsquote." Was noch bemerkenswerter ist: Ein Autofahrer fiel bei beiden Geschwindigkeitskontrollen richtig negativ auf.