Einbruch in Fünfstetten: Diebe klauen Sparschwein

Bei einem Einbruch in den Dorfladen in Fünfstetten ist ein Sparschwein geklaut und ein vierstelliger Schaden verursacht worden.

Nicht die Beute, sondern besonders der entstandene Schaden bei einem Einbruch in Fünfstetten geht in den vierstelligen Bereich. In der Nacht auf Freitag wurde laut Polizei in den örtlichen Dorfladen eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Glasscheibe ein und hebelten ein Fenster auf, um ins Innere des Geschäfts zu gelangen. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen nur ein Sparschwein entwendet, in dem sich etwa 40 Euro befanden. Allerdings beträgt der durch den Einbruch entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro. Hinweise zu eventuell gemachten Beobachtungen werden unter 0906/706670 entgegengenommen. (AZ)