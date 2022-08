Fahrerin kommt in Waldstück bei Fünfstetten von der Fahrbahn ab

Aus Unachtsamkeit ist eine Autofahrerin wohl auf Höhe Fünfstetten von der Fahrbahn abgekommen.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag ist eine 54-jährige Autofahrerin aus einer Riesgemeinde bei ihrer Fahrt auf der Kreisstraße DON 20 von Wemding kommend in Richtung Fünfstetten von der Fahrbahn abgekommen. Aus Unachtsamkeit geriet die Frau im Waldstück bei der Abzweigung nach Lommersheim ins rechte Bankett und prallte gegen einen Leitpfosten und ein Stationsschild. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei Donauwörth auf etwa 2500 Euro. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch