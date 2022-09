Gemeinderat lehnt großen Solarpark bei Fünfstetten ab

Plus Grundstückseigentümer wollen auf einer Fläche von fast zehn Hektar nahe Fünfstetten eine Photovoltaikanlage errichten - und sind über den Beschluss enttäuscht.

Auf einer Fläche von fast zehn Hektar möchten die Eigentümer eines ehemaligen Wildgeheges im Bereich der Mittelweger Höfe nordwestlich von Fünfstetten zusammen mit einer Firma einen Solarpark errichten. Einen entsprechenden Antrag hat der Gemeinderat nun aber abgelehnt. Die Initiatoren zeigen sich darüber enttäuscht.