Fünfstetten

Hundetoiletten in Fünfstetten in der Testphase

Hundekot auf und an Wegen sorgt in der Gemeinde Fünfstetten für Ärger. Nun will die Kommune das Problem in den Griff bekommen.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Fünfstetten sorgen die Hinterlassenschaften von Hunden immer wieder für Ärger. Um das Problem des Kots auf und an den Wegen in den Griff zu bekommen, werden jetzt zehn sogenannte Hundetoiletten installiert. Aus diesen können sich die Besitzer der Tiere Plastiktüten holen, um den Kot einzusammeln. Der kann auch in den Behältern entsorgt werden. Der Gemeinderat beschloss nach Auskunft von Bürgermeister Josef Bickelbacher einstimmig, die Toiletten anzuschaffen. In einer "Testphase" wolle man schauen, wie das Angebot angenommen wird. Der Hundekot sei vor allem im Bereich der Schule und des Kindergartens in Fünfstetten ein Ärgernis, so Bickelbacher. (wwi)

