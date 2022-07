Junger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall nahe Fünfstetten schwer

Am Freitag kam es zwischen Flotzheim und Fünfstetten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger kam mit seinem Motorrad von der Strecke ab.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Flotzheim und Fünfstetten hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt hat. Gegen 16 Uhr war der junge Mann mit seinem Motorrad auf der Ortverbindungsstraße von Flotzheim nach Fünfstetten unterwegs.

Junger Mann wird ins Krankenhaus gebracht

Mittig dieser Strecke kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er über 20 Meter in einen Straßengraben, schanzte vermutlich über die Zufahrt zu einem Acker und stürzte 10 Meter weiter. Dabei verletzte sich der Motoradfahrer schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Fünfstetten war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war für rund eine halbe Stunde gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)