Fünfstetten

vor 34 Min.

Die Kita-Gebühren in Fünfstetten steigen deutlich

Kindergarten Kita Der Kindergarten in Fünfstetten.

Plus Weil das Defizit für die Kindertagesstätte in der Gemeinde Fünfstetten immer größer wird, reagiert der Gemeinderat. So sehen die neuen Tarife aus.

Von Wolfgang Widemann

Momentan dürfte die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Fünfstetten eine der günstigsten in der Region sein. Viele Eltern, deren Nachwuchs den dortigen Kindergarten besucht, müssen dank des staatlichen Zuschusses von 100 Euro monatlich nichts oder nur ganz wenig bezahlen. Das ändert sich nun bald. Der Gemeinderat dreht kräftig an der Gebührenschraube.

62 Mädchen und Buben gehen derzeit in die Fünfstettener Kita: In den beiden Kindergarten-Gruppen werden insgesamt 50 betreut und in der Krippe zwölf. Der Gemeinde bleibt nach Auskunft von Bürgermeister Josef Bickelbacher unter dem Strich ein jährliches Defizit von über 100.000 Euro. Zuletzt seien die Ausgaben stark gestiegen, unter anderem durch die Lohnerhöhungen. "Deshalb mussten wir reagieren", so Bickelbacher.

