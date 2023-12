Fünfstetten

Kommt der Wolf zurück in den Kreis Donau-Ries?

Die Landwirte im Kreis Donau-Ries wollen "stärker an die Politiker herantreten", um sich gegen den Wolf zu wehren.

Plus Die Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaft widmet sich dem brisanten Thema Wolf. Im Kreis Eichstätt gibt es bereits wieder zwei Rudel - ist das im Kreis Donau-Ries denkbar?

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, ehe es auch im Landkreis Donau-Ries Wölfe gibt. Längst verunsichern aber durchziehende Wölfe, die aus umliegenden Regionen kommen, die Bevölkerung und verärgern die Landwirte, die um ihre Tiere fürchten. Im Landkreis Eichstätt haben sich bereits zwei Rudel des „großen Beutegreifers“ angesiedelt. In Fünfstetten widmete sich nun die Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften dem brisanten Thema.

Kreisobmann Karlheinz Götz vom Bayerischen Bauernverband (BBV), von dem die Einladung zur Versammlung in den Gasthof Sonne kommt, warnte eindringlich davor, den Wolf mit dem Biber gleichzusetzen. Beide Tiere seien geschützt, doch die Gefahr durch den Wolf sei um ein Vielfaches größer. „Wir müssen die Politik in die Pflicht nehmen“, forderte Götz Jäger und Jagdvorsteher auf. Immer wieder würden Sichtungen gemeldet, immer wieder auch Risse an Tieren.

