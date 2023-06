Mann mit 45-km/h-schnellem Pedelec ohne Versicherung unterwegs

Bis zu 45 km/h schnell fahren S-Pedelecs - und müssen versichert sein. Eine Versicherung hatte ein Mann in Fünfstetten für das am Vortag gekaufte Rad aber nicht.

Am Mittwoch gegen Mittag hat die Polizei in Fünfstetten einen 62-jährigen Mann mit einem S-Pedelec, welches bis zu 45 km/h schnell fährt, kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Mann das am Vortag erworbene Rad nicht versichert hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)