Fünfstetten

14:22 Uhr

Mann wird in Fünfstetten bei Holz-Diebstahl beobachtet

Ein Zeuge beobachtet in den Morgenstunden, wie ein bislang Unbekannter in Fünfstetten fremdes Holz in sein Auto lädt.

Am Dienstagmorgen sah ein Zeuge in Fünfstetten an der Fischerhütte in Richtung Wemding, wie ein bislang unbekannter Mann fremdes Scheitholz in sein Auto lud. Da der Unbekannte laut Polizei wohl bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er nach der Zuladung von rund einem halben Ster. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 50 Euro. Laut Angaben des Zeugen fuhr der Mann ein auffälliges rot-grünes Auto. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)

