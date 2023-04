Hoher Blechschaden und zwei tote Rehe bei Wildunfällen

Nahe Fünfstetten und nahe Mauren stößt jeweils ein Auto mit einem Reh zusammen. Bei den Unfällen entsteht ordentlich Schaden.

Im Bereich der Polizeiinspektion Donauwörth haben sich am späten Montagabend innerhalb von 20 Minuten zwei Wildunfälle ereignet, bei denen ordentlich Blechschaden entstanden ist. Um etwa 22 Uhr krachte es auf der Kreisstraße nahe Fünfstetten. Vor einem 47-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Wemding unterwegs war, sprang im Bereich der Mittelwegerhöfe von rechts ein Rehkitz auf die Straße. Der Wagen stieß mit dem Tier zusammen. Dieses war auf der Stelle tot. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 4000 Euro.

Wenig später querte ein Reh die Ortsverbindungsstraße etwa 600 Meter von Mauren entfernt. Ein 44-Jähriger aus der Stadt Wemding, der mit seinem Auto in Richtung Großsorheim fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen erfasste das Tier. Dieses verendete ebenfalls vor Ort. Der Schaden an dem Pkw dürfte sich auf circa 4000 Euro belaufen. Beide Fahrer kamen der Polizei zufolge mit dem Schrecken davon. (AZ)