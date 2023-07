Fünfstetten

Mehrfamilienhaus in Fünfstetten soll zur Flüchtlingsunterkunft werden

In diesem Gebäude in Fünfstetten soll eine Unterkunft für bis zu 44 Personen entstehen.

Plus In Fünfstetten will der Eigentümer ein Haus anderweitig nutzen. Der Bauantrag dazu beschäftigt den Gemeinderat.

Der Eigentümer eines Wohngebäudes im Bereich des ehemaligen Bahnhofs in Fünfstetten möchte die Immobilie künftig als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Das Thema hat nun den Gemeinderat beschäftigt.

Zu der Siedlung am Bahnhof in Fünfstetten gehört auch das Gebäude, in dem einst Bahnbedienstete lebten. Die Bahn verkaufte das Bauwerk mit den vier Wohnungen vor einigen Jahren. Der jetzige Eigentümer sanierte das Mehrfamilienhaus, will es aber nicht mehr in der bisherigen Form nutzen. Er reichte einen Bauantrag ein, um in dem Gebäude "Asylberechtigte oder sonstige Hilfsbedürftige" unterbringen zu dürfen.

