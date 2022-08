Musikprobe eskaliert: Zwei Männer prügeln sich in Fünfstetten

Bei einer Musikprobe in Fünfstetten sind am Freitag zwei Männer aneinandergeraten. Der Konflikt endete in einer Schlägerei, bei der sich die Beteiligten leicht verletzten.

In Fünfstetten haben sich am Freitagabend zwei Männer bei einer Musikprobe geprügelt. Gegen 18.20 Uhr erreichte die Polizei die Meldung, dass im Indorf in Fünfstetten ein verletzter Mann auf der Straße liegen soll. Neben einer Polizeistreife wurde auch ein Rettungswagen an die Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort wurden zwei leicht verletzte Männer angetroffen, die deutlich alkoholisiert waren.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Nur widerwillig gaben die Herren preis, wie es zu den erkennbaren Verletzungen - nämlich Schürfwunden und in einem Fall sogar eine Platzwunde - kam. Die Männer waren zuvor zum gemeinsamen Muszieren in einem Proberaum in der Braunen Gasse. Aus einer Banalität gerieten sie in Streit und begannen sich schließlich gegenseitig zu verprügeln. Da wohl auch eine Metallstange als Tatwerkzeug eingesetzt wurde, wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Einer der beiden Beteiligten musste durch das BRK ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)