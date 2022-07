Neues Feuerwehrhaus schafft mehr Sicherheit für die Menschen in Fünfstetten

Plus Die Gemeinde Fünfstetten hat nun offiziell das neue Feuerwehrhaus samt Bauhof eingeweiht. Das Projekt hat eine Millionensumme verschlungen.

Seit fast eineinhalb Jahren werden das neue Feuerwehrhaus und der neue gemeindliche Bauhof in Fünfstetten schon genutzt, die Einweihung des Komplexes fand nun - wegen der Corona-Pandemie - verspätet statt. Damit konnten die Verantwortlichen beim offiziellen Festakt auch gleich mit einer gewissen praktischen Erfahrung berichten, ob das Werk gelungen ist. Die Antwort von Manuel Vogl, 2. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr war eindeutig: "Es ist ein Super-Gebäude geworden."