Fünfstetten-Nußbühl

06:30 Uhr

Der kleine Ort Nußbühl wird zweite PCR-Teststelle im Landkreis Donau-Ries

Plus Schon im Dezember hat nahe Fünfstetten eine neue Corona-Teststation geöffnet. Was jedoch nach wie vor nur wenig bekannt ist: Es werden auch PCR-Tests angeboten.

Von Ilona Schmid

Was tun, wenn mein Selbsttest positiv ist? Wohin gehe ich als Kontaktperson eines Corona-Infizierten? Vor diesen Fragen, stehen derzeit viele Landkreisbewohner. PCR-Tests sind weiterhin wichtig und gefragt wie nie - und doch wissen viele Menschen zunächst nicht, wohin, wenn sie einen solchen brauchen. Neben Hausärzten ist Anlaufstelle Nummer eins im Landkreis das Testzentrum in Monheim, das im Auftrag des Gesundheitsamtes Abstriche nimmt. Doch jetzt gibt es eine zweite PCR-Teststelle: In Fünfstetten-Nußbühl hat die Firma Argentumware ein Testzentrum eröffnet.

